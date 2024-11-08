رئيس الكنيسة الأسقفية: دعوة الله ليست وظيفة بل هي الهدف من حياتنا

ترأس اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي، بكلية اللاهوت الأسقفية بالزمالك.

وتحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ قائلاً: دعوة الله ليست وظيفة بل هي الهدف من حياتنا، إذ نجد الدعوة في حياة التلاميذ عندما دعاهم السيد المسيح لكل واحد منهم بالاسم وقال لهم "هلم ورائي، اتبعني"، فقد لم يحتاج المسيح أن يعظ عظة طويلة لكي يتبعوه بل يدعوهم بكلمة واحدة وهي "اتبعني".

واستكمل: نحن أموات روحيًا إلى أن نتبع السيد المسيح، لأن في اللحظة التي نتبع فيها المسيح نفهم معنى كل الأمور التي مررنا بها في كل سنين حياتنا، حينها يمحو المسيح كل خطايانا وآثامانا مثل الغيمة التي تحركها الرياح، ويرمي خطايانا في أعماق البحر فلا يعود ويذكرها.

وأضاف: مقابلة وتبعية السيد المسيح تصنع تغييرًا فينا، لأنها تضع الدفة في الإتجاة الصحيح، فمن بعد تبعية المسيح لن يمتلئ قلبنا بمحبة الخطية ولن يسود علينا سلطان الخطية، لأن هذا وعد الله لنا عندما نتبعه ينكسر سلطان الخطية علينا.

واختتم رئيس الأساقفة عظته مصليًا: نشكرك أيها القدير على دعوتك الكريمة لنا لنتبعك، نطلب معونتك وحكمتك في حياتنا دائمًا.