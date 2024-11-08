رانيا فريد شوقي: مبروك لكل صناع الهوى سلطان فيلم واقعي ورومانسي

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، أسرة فيلم "الهوى سلطان"، وذلك بعد طرحه بدور العرض السينمائي، للمشاركة خلال الموسم السينمائي الحالي.

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي علي صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لها من دار العرض السينمائى ومشاركة ابطال العمل العرض الخاص.

منشور الفنانة رانيا فريد شوقي

ووجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة إلي صناع العمل "مبروك لكل صناع فيلم الهوى سلطان، فيلم رومانسي ودمه خفيف واقعي قصته يا ما حصلت ومازالت بتحصل وهتحصل على الحقيقة، فعلاً الهوى سلطان، إن شاء الله يكسر الدنيا".

تدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاه، تربطهما علاقة صداقة مع شاب منذ الطفولة، وتتصاعد الأحداث بينهما بشكل درامي رومانسي.

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولة مجموعة من النجوم منة شلبي، أحمد داوود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، والإخراج هبة يسري.