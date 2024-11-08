خالد فتحي: تطوير كرة اليد أهم أولوياتنا.. والأندية شركاء في خطتنا

قال خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن قائمته في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد تضع تطوير جميع عناصر اللعبة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الأندية المصرية شركاء لقائمته في وضع الخطط المتعلقة باللعبة.

وقال لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، الذي أعلن رسميا ترشحه لرئاسة اتحاد اللعبة:" السبيل الأساسي للارتقاء بكرة اليد المصرية والوصول بها إلى أعلى المستويات، يتمثل في الارتقاء بكافة عناصرها، والوصول بكل عنصر إلى أفضل أداء ممكن".

وأضاف خالد فتحي: "يعمل برنامجنا الانتخابي على تطوير جميع العناصر المتمثلة في اللاعبين، المدربين، الحكام، أدوات الممارسة، الأندية والإدارة سواء الفنية أو المالية".

وواصل المرشح على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد: "نعتمد بشكل أساسي على مقترحات الأندية، وطالما كانت تلك المقترحات في إطار اللوائح والقوانين، سيتم تنفيذها بشكل كامل على الفور".

جدير بالذكر أن قائمة خالد فتحي تضم خالد ديوان المرشح على مقعد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ونبيل خشبة المرشح على مقعد أمين الصندوق، وتخوض الانتخابات تحت شعار "يد جديدة".