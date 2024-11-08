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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرياضة يهنئ مصطفي السيد بحصوله على الميدالية البرونزية

مصطفي السيد
مصطفي السيد
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تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للشاب المهندس مصطفي السيد لحصوله علي الميدالية البرونزية كثالث افضل اختراع علي مستوي العالم في مجال الطاقة بكوريا الجنوبية بالمعرض الدولي للاختراعات المقام خلال الفترة من( 6-8) نوفمبر 2024 عن اختراع وحدة توليد الطاقة المتكاملة (الكهرومغناطيسية والحركية والكهربائية).

ويعد المعرض المعتمد رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA)، وهو معرض عالمي يعرض آخر الابتكارات والاختراعات في مجالات الطاقة، بما في ذلك تقنيات الطاقة الجديدة والتحولات في مجال الطاقة والسلامة.

مستوى العالم الميدالية البرونزية مجال الطاقة الدكتور أشرف صبحى