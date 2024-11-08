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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالأسماء.. الإصابات تضرب المنتخب الوطني قبل إعلان القائمة النهائية

حسام حسن
حسام حسن
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ينطلق معسكر المنتخب الوطني الاول لكرة القدم،  بعد غد الأحد، استعدادًا لمواجهة منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
وتلقى جهاز الفراعنة خبرًا سيئا قبل ساعات قليلة من إعلان القائمة النهائية للمنتخب.
وهي إصابة 5 لاعبين أساسيين في قائمة المنتخب وهم:

محمد عبد المنعم: مدافع نيس الفرنسي الذي يعاني من إصابة في ركبته اليسرى.
ياسر إبراهيم ورامي ربيعة: ثنائي دفاع الأهلي يعانيان من إصابات عضلية.
إمام عاشور: يعاني من إجهاد في العضلات.
أحمد سيد زيزو: لاعب الزمالك يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

التوأم حسام حسن منتخب مصر إصابات