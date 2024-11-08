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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبراء في الأمن الغذائي العالمي يتوقعون مجاعة وشيكة الحدوث في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن خبراء في الأمن الغذائي العالمي، اليوم الجمعة، بأن الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة، وفق نبأ عاجل أفادت به قنا «إكسترا نيوز».

وتابع الخبراء: "يوجد احتمال قوي بأن مجاعة على وشك الحدوث في مناطق بشمال قطاع غزة، تلزم القيام بتحرك فوري من أجل تخفيف الموقف الكارثي في القطاع".

وقال خبراء الأمن الغذائي، إن لم يتم اتخاذ إجراء فعال فإن نطاق هذه الكارثة الوشيكة سيفوق بكثير أي شيء آخر رأيناه في غزة حتى الآن منذ 7 أكتوبر 2023.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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