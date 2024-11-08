بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الاستعدادات النهائية لتأمين احتفالات مولد مارجرجس

أجرى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الجمعة، برفقة عدد من قيادات وضباط المديرية، زيارة إلى دير مارجرجس بمنطقة جبل الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة بمديرية أمن الأقصر لتأمين فعاليات الاحتفال السنوي بمولد مارجرجس الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل.

رافق اللواء محمد الصاوي، خلال جولته كلاً من اللواء هشام سالم مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب بالمحافظة، واللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، والعميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والعقيد خالد الغول مدير إدارة المرافق، وعدد من قيادات المديرية ومركز شرطة أرمنت، وكان في استقبالهم، نيافة الأنبا مرقس النائب البابوي للدير ومطران شبرا الخيمة، والراهب القمص توماس الرزيقى أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي.

أجرت مديرية أمن الأقصر، استعدادات مكثفة لتأمين الإحتفال، الذي يتوافد عليه مئات الآلاف من الأقباط الأرثوذكس من كافة المحافظات وخارج مصر، بجانب أعداد غفيرة من المسلمين لمشاركتهم إحتفالات "مارجرجس"، بداية من العاشر من نوفمبر حتى السادس عشر.

مديرية أمن الأقصر تضع خطة محكمة لتأمين احتفالات مارجرجس

ووضعت مديرية أمن الأقصر، خطة محكمة لتكثيف التواجد الأمني، وشن حملات تمشيط للمناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات وإخضاع مداخل المحافظة ومدينة أرمنت ومخارجها التي يقع فيها الدير لعمليات تفتيش دقيق للمغادرين والقادمين لها.

ويشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، الأحد المقبل، بدء إنطلاق فعاليات الإحتفال السنوي للدير، بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، والذى يبدأ يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر وينتهى فى 16 من الشهر نفسه.

زيارة مدير أمن الأقصر لدير مارجرجس (1)

زيارة مدير أمن الأقصر لدير مارجرجس (6)

زيارة مدير أمن الأقصر لدير مارجرجس (2)

زيارة مدير أمن الأقصر لدير مارجرجس (4)

زيارة مدير أمن الأقصر لدير مارجرجس (5)