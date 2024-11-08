أسوشيتد برس: إحباط خطة إيرانية لاغتيال دونالد ترمب

أعلنت وكالة أسوشيتد برس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ FBI، أحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال دونالد ترمب.

وأوضحت أسوشيتد برس، أن هناك دعوى جنائية أمام محكمة مانهاتن الأمريكية ضد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، أصدر تعليمات لجهات معينة بمراقبة دونالد ترمب وقتله.

وبحسب الوكالة، كشفت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، عن اتهامات جنائية في مؤامرة إيرانية أحبطت لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية.

وتزعم شكوى جنائية تم رفعها أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، أن مسؤولًا لم يتم الكشف عن هويته في الحرس الثوري الإيراني أصدر تعليمات إلى أحد جهات الاتصال في سبتمبر الماضي، لوضع خطة لمراقبة ترامب وقتله في النهاية.