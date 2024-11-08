صحة الشرقية تنفذ 7340 زيارة منزلية لرعاية كبار السن وذوي الهمم

نفذت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية اليوم 1585 زيارة منزلية، منها 51 زيارة لذوي الهمم، ليصل إجمالي عدد الزيارات منذ بدء المبادرة إلى 7340 زيارة.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتماشياً مع المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتقديم خدمات طبية مميزة لكبار السن وذوي الهمم عبر فرق طبية متحركة تزورهم في منازلهم، خاصة في المناطق النائية والقرى البعيدة، حتى في أيام الجمع والعطلات الرسمية.

من جانبه أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الخدمات الطبية المقدمة تشمل إجراء الفحوصات الأساسية لكبار السن ، مثل قياس ضغط الدم والسكر، والكشف المبكر عن أمراض القلب، وأمراض الكلى، والمشكلات الصحية المتعلقة بالشيخوخة. وتضمنت الزيارات تحويل ثلاث حالات إلى مستشفيات المديرية للعلاج العاجل منهم حالة تعاني من إرتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من إرتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عاماً من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية، من خلال 29 مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

وأكد وكيل وزارة الصحة حرص المحافظة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظة، مقدماً الشكر للفرق الطبية والإشرافية التي تساهم بجهود مخلصة لخدمة المواطنين في كافة مراكز ومدن المحافظة ، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم الصحية وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية دون عناء.