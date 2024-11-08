بيراميدز يتقدم على إنبي بثنائية في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على مضيفه إنبي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من الدوري الممتاز .

سجل ثنائية بيراميدز أحمد عاطف في الدقيقتين 3و 36 بينما أحرز هدف إنبي على فوزي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

وأعلن سيد ياسين، تشكيل الفريق البترولي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا- أحمد صبيحة- هشام عادل- علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار- محمد ناصر- أحمد العجوز- فتحي السيد - مصطفى ياسر شكشك.

خط الهجوم: يوسف لبيب.

