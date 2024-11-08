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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائية أهلاوية في مرمي الرائد بدوري روشن

فرحة الاهلى السعودي
فرحة الاهلى السعودي
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حقق فريق الأهلي السعودي فوزًا مهمًا على الرائد بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب الملك عبد الله الدولي.

افتتح جابرييل فيجا التسجيل للأهلي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد تمريرة رائعة من الجزائري رياض محرز. 

وفي الدقيقة 90، أضاف علي الأسمري الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من فريق الرائد.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري، بينما ظل الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

يذكر أن الأهلي سيواجه الفيحاء في الجولة الحادية عشر يوم 22 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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