تشكيل إنبى فى مواجهة بيراميدز بالدورى الممتاز

يواجه فريق إنبي بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري الممتاز 2024/2025، في مباراة مرتقبة على ملعب بتروسبورت.
يطمح الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة قوية أمام أحد الفرق الكبرى في الدوري.
تشكيل إنبي في مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري :
حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.
خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، هشام عادل، علي فوزي.
خط الوسط: مصطفى دويدار، مودي ناصر، أحمد العجوز.
خط الهجوم: فتحي السيد، يوسف لبيب، مصطفى شكشك.
يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز في هذه المباراة، حيث يسعى لرفع رصيده في الدوري بعد انطلاقته في الموسم الحالي.