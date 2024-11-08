تشكيل إنبى فى مواجهة بيراميدز بالدورى الممتاز

يواجه فريق إنبي بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري الممتاز 2024/2025، في مباراة مرتقبة على ملعب بتروسبورت.

يطمح الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة قوية أمام أحد الفرق الكبرى في الدوري.

تشكيل إنبي في مواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري :

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، هشام عادل، علي فوزي.

خط الوسط: مصطفى دويدار، مودي ناصر، أحمد العجوز.

خط الهجوم: فتحي السيد، يوسف لبيب، مصطفى شكشك.

يأمل فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز في هذه المباراة، حيث يسعى لرفع رصيده في الدوري بعد انطلاقته في الموسم الحالي.