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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مرددين «عاش الشعب الفلسطيني».. احتجاج في باريس لإلغاء فعالية سيحضرها «سموتريتش»

مؤيدون لفلسطين في
مؤيدون لفلسطين في فرنسا
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طالب مؤيدون لفلسطين في فرنسا اليوم الجمعة، بإلغاء فعالية سيحضرها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، بباريس الأربعاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتجمع المؤيدون في ساحة تروكاديرو بالقرب من برج إيفل في باريس، ودعوا السلطات لإلغاء فعالية لمنظمة «إسرائيل إلى الأبد» التي تحشد اللوبي المناصر للاحتلال في فرنسا.

وردد المحتجون هتافات مثل: «لا فعالية في باريس لسموتريتش وأصدقائه».. و«عاش الشعب الفلسطيني»، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

كما شارك في الاحتجاج سياسيون فرنسيون ومنظمات يهودية غير حكومية مناهضة للصهيونية.

وكانت 6 منظمات، طلبت الاثنين الماضي، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لحقوق الإنسان، بإلغاء الفعالية في بيان مشترك.

وفي أكتوبر الماضي، قدم توماس بورتس، النائب عن حزب «فرنسا الأبية» المعارض، طلبًا رسميًا إلى إدارة شرطة باريس، لإلغاء الفعالية التي سيحضرها «سموتريتش».

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