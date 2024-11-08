الهلال يكتسح الاتفاق بثلاثية فى الدورى السعودى

انتهت مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024/2025 بفوز الهلال 3-1.

افتتح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في الشوط الأول بعد استغلال عرضية لودي.

ثم عزز الجناح البرازيلي مالكوم النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة من عبد الله الحمدان ومراوغة لحارس المرمى.

في الوقت الضائع من الشوط الثاني، تمكن لاعب الاتفاق فيتينيو من تقليص الفارق بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

لكن لم يمهل البديل محمد القحطاني فريق الاتفاق طويلاً، حيث أضاف هدفًا ثالثًا للهلال في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع