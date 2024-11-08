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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال يكتسح الاتفاق بثلاثية فى الدورى السعودى

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024/2025 بفوز الهلال 3-1.

افتتح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش التسجيل للهلال في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في الشوط الأول بعد استغلال عرضية لودي. 

ثم عزز الجناح البرازيلي مالكوم النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة من عبد الله الحمدان ومراوغة لحارس المرمى.

في الوقت الضائع من الشوط الثاني، تمكن لاعب الاتفاق فيتينيو من تقليص الفارق بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

لكن لم يمهل البديل محمد القحطاني فريق الاتفاق طويلاً، حيث أضاف هدفًا ثالثًا للهلال في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع

الكسندر ميتروفيتش تسجيل هدف دوري روشن السعودي ركلة جزاء مباراة الهلال