رفع كفاءة مسطحات وميادين الإسماعيلية وإصلاح خط مياه بالطريق الصحراوي

واصل جهاز التطوير والتجميل أعمال بمحافظة الإسماعيلية رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية، حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.

شملت أعمال الصيانة قص وتهذيب نخيل البلتشارد، رفع المخلفات من المسطحات الخضراء، كما قام الجهاز بقص جميع أشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية وكمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثان.



في سياق متصل، تم إصلاح كسر بخط مياه ٦ بوصة، بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ مما أتاح إعادة مياه الري مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه العكرة.

من جانبها صرحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل ورئيس إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، أن الجهاز قام بأعمال تجميلية واسعة بمختلف حدائق ومتنزهات الإسماعيلية، وفقًا لخطة زمنية محددة.

شملت الأعمال بدء الأعمال بميدان الملك فهد بطريق البلاجات، ورفع جميع المخلفات داخل الميدان وقص الحشائش الغير مرغوب فيها، بالإضافة لعمل صيانة كاملة للميدان، وقص وتهذيب النجيل، وعمل الحديات اللازمة، وجاري استكمال الأعمال، بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية؛ وذلك حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري الذي يميز بمدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.