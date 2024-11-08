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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام عبدالمجيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
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حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. 
تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب فور انتهاء اللقاء. 
فاز فريق الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط .‎

حسام عبدالمجيد الزمالك سموحة الزمالك وسموحة