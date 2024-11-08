المالية تكرم "معيط" لاستلام منصبه الجديد كمدير تنفيذي لصندوق النقد للمجموعة العربية

علمت "البوابة نيوز" أنه في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين في وزارة المالية، كرّمت الوزارة الدكتور محمد معيط بتعيينه في منصب مدير تنفيذي يمثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

حضر التكريم الذي أقيم في مقر وزارة المالية بالعاصمة الأدارية الجديدة كل من، أحمد كوجك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف كيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد حجازي رئيس وحده إدارة الدين العام ، ومن قطاع الموازنة حضر وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة، وكامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، ومجدي محفوظ رئيس قطاع التمويل، وأحمد سمير رئيس قطاع البنية التحتية.

جاء هذا الاحتفاء يوم الأربعاء الماضي قبل سفر الدكتور معيط إلى واشنطن لاستلام مهامه الجديدة في صندوق النقد الدولي، .

وعبر المسؤولون خلال الاحتفالية عن فخر الوزارة بهذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا التعيين يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية ويعزز دور المجموعة العربية في النظام المالي العالمي.

تنشر البوابة نيوز مهام مدير صندوق النقد الدولي للمجموعة العربية، الذي يُعرف بـ"المدير التنفيذي للمجموعة العربية" في الصندوق، ويقوم بعدة مهام حيوية، تشمل:

1. تمثيل المصالح العربية: يعبر عن مصالح الدول العربية الأعضاء في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، ويعمل على إيصال قضاياهم ومطالبهم للجهات المعنية.

2. التفاوض: يساهم في التفاوض بشأن السياسات والقرارات المالية والاقتصادية التي تخص الدول العربية أو التي تؤثر فيها، مثل قضايا القروض، وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

3. المشاركة في اتخاذ القرار: يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذها إدارة صندوق النقد الدولي، مما يؤثر على السياسة المالية والاقتصادية العالمية وعلى قرارات القروض والمساعدات المقدمة للدول الأعضاء.

4. الدعم الفني: يسهم في تقديم الدعم الفني والاقتصادي للدول الأعضاء، ويعمل على تيسير حصولها على مساعدات فنية وتقنية.

5. التنسيق مع الدول الأعضاء: يتعاون مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، لضمان انسجام السياسات المالية مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والعمل على حل أية مشاكل قد تواجههم.

6. التوعية والتوجيه: يقوم بتوجيه البلدان الأعضاء حول كيفية الاستفادة المثلى من برامج الصندوق، والتوعية بأحدث سياسات الصندوق وأهدافه التنموية.