الزمالك يواصل حصد النقاط بعد الفوز على سموحة بثنائية

فاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



أحرز هدفي اللقاء اللاعب ناصر منسي، في الدقيقة الثالثة بعد إنطلاق المباراة، ومصطفى شلبي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.



وخاض‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.



‎خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".



‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي و جيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" و كونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف.

بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة السادسة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين، بينما تجمد رصيد سموحة عند ثلاث نقاط.