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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو بالحزب الجمهوري: ترامب سيرحل نحو 10 ملايين شخص وجودهم غير شرعي في أمريكا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ناقش الدكتور ماهر عبدالقادر، عضو الحزب الجمهوري، خطة دونالد ترامب التي أعلن عنها خلال حملته الانتخابية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبدالقادر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دراسات خلال الـ24 أو 36 ساعة السابقة بالنسبة للمهاجرين، إذ يعتقد ترامب أنه سيقوم بترحيل 10 ملايين شخص وجودهم غير شرعي في الولايات المتحدة.

وأوضح، أن هناك بعض الدراسات تقول من أجل تجنيد الشرطة والجهاز الأمني بتجميع هؤلاء الناس من مختلف المدن والقرى والأماكن الموجودين فيها في الخمسين ولاية يحتاج إلى جهد كبير، مشيرًا إلى أن التقديرات تقول إن هذا الأمر سيكلف الولايات المتحدة بين 300 إلى 350 مليار دولار.

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