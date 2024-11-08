هاني عادل يكشف كواليس مسلسل برغم الفنون ورأيه في مشهد النهاية

كشف الفنان هاني عادل، كواليس مسلسل "برغم القانون"، والعمل مع نجوم العمل، وأبرز أسباب نجاح المسلسل مع الجمهور.

وأكد الفنان هاني عادل خلال استضافته في البرنامج الإذاعي “ أسرار النجوم” تقديم الإعلامية انجي علي، أن كل الممثلين المشاركين بالمسلسل كانوا يدعمون بعضهم البعض، وكان الجميع في حالة تعاون مستمر.

وتابع:" كان الممثل مننا يخلص المشهد، ومش بيستكبر يسأل أنا كنت كويس وكان يسأل الممثل اللي قدامه في المشهد ايه رأيك، في حالة تواضع وحب، من الآخر كواليس مريحه".

وأكمل الفنان هاني عادل حديثه، أن هناك بعض الكواليس التي يكون فيها استعلاء وتكبر من نجوم العمل، وأحياناً يصل الأمر أن يفتعل الممثل مشكلة لزميله ليخرجه عن تركيزه، وأشياء كثيرة نسمع عنها بشكل سيئ.

وعلق الفنان هاني عادل عن نهاية مسلسل"برغم القانون"، قائلاً:" إن جرعة الأحداث الصعبة كانت كثيرة، وحاولنا أن يسير المسلسل بشكل مختلف في إتجاه نهايه تعطي بعض الأمل للجمهور.

حقق مسلسل "برغم القانون"، نجاحاً كبيراً بعض عرضه خلال الفترة الماضية، ولاقي أصداء واسعة بين الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا.

المسلسل بطولة إيمان العاصي، محمد القس، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي.