شوارع امستردام تتحول إلى ساحة معارك بعد تمزيق إسرائيليين للعلم الفلسطيني.. اعتقال 62 شخصاً وإصابة 5 بجروح.. ومسيرات تضامنية ضد الاعتداءات على غزة وسط العاصمة الهولندية

تحولت شوارع امستردام إلى ساحة للمعارك والاشتباكات وذلك في أعقاب أحداث استفزازية من قبل مشجعي نادي مكابي تل أبيب، حيث قام أحد المشجعين بتمزيق العلم الفلسطيني المرفوع أعلى بناية وسط العاصمة الهولندية، ليقوم السكان المحليين والعرب بالرد على الخطوة الاستفزازية بالهجوم على مثيري الشغب من الجماهير الإسرائيلية لتتحول امستردام لساحة معركة طوال الليلة الماضية.

أعمال الشغب والعنف التي فجرها جمهور مكابي تل أبيب في أعقاب مباراة فريقه أمام أياكس امستردام، تسببت في العديد من الإصابات، حيث قالت الشرطة في أمستردام، الجمعة، إنه تم توقيف 62 شخصاً ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح، بعد أعمال شغب اندلعت وسط المدينة، مشييرة إلى أنها تُحقق في بلاغات عن احتجاز محتمل لرهائن وعن مفقودين، بعد أن تعرّض مشجعو الفريق الإسرائيلي لهجمات، لكنها لم تخلص إلى أي شيء يؤكد ذلك.

وحقق فريق أياكس أمستردام الهولندي نظيره مكابي تل أبيب ممثل الكيان الصهيوني، بنتيجة 0/5 في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "جوان كرويف" في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي موسم 2024-2025، حيث سجل خماسية أياكس كل من: تراوري وتيلور وجوتس وبروبيه وفيتس جام، عند الدقائق 14 و27 و39 و61 و69 على الترتيب.

وبهذه النتيجة رفع أياكس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف فريق لاتسيو الإيطالي، المتصدر بـ12 نقطة، فيما يتذيل تل أبيب الترتيب بدون نقاط حيث انه خاض 4 مباريات وخسرها جميعًا.

تمزيق العلم الفلسطيني يفجر العنف في أمستردام

وتأتي أعمال العنف التي فجرها الإسرائيليون بعد تمزيق العلم الفلسطيني بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في امستردام، وذلك بعدما تجمَّع المئات من اليهود، الخميس، لإحياء ذكرى ما يسمى بـ "مذبحة ليلة الزجاج المكسور"، والتي يقال أنه ارتكبها النازيون ضد اليهود في أنحاء ألمانيا يومي التاسع والعاشر من نوفمبر عام 1938.

وبعد ظهر الخميس، تجمّع نحو 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في "ساحة دام"، محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب "يوهان كرويف" جنوب غربي العاصمة الهولندية.

وكان مخطّطاً في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمستردام طلبت تنظيمها في مكان أبعد قليلاً لأسباب أمنية.

اشتباكات عنيفة بين إسرائيليين وهولنديين قرب محطة أمستردام المركزية

ورصدت عدسات القنوات الهولندية المحلية اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم الإسرائيليين وشباب هولنديين بالقرب من محطة أمستردام المركزية، وذلك بعد أعمال استفزازية من قبل المشجعين الإسرائيليين.

وفي أعقاب أعمال العنف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قرر عدم إرسال بعثة من الجيش إلى أمستردام، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وأن جميع أفراده ممنوعون من السفر إلى هولندا حتى إشعار آخر. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الخارجية الإسرائيلية القول إن وزير الخارجية الجديد، جدعون ساعر، سيسافر إلى هولندا في زيارة رسمية خلال الساعات المقبلة، يلتقي خلالها نظيره الهولندي، كاسبار فيلدكامب، وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة.

مسيرات تضامنية في امستردام دعمًا لفلسطين

وردًا على أعمال عنف المسجعين الإسرائيليين، خرجت مسيرات تضامنية مع فلسطين أمام محطة القطارات المركزية في امستردام اليوم الجمعة، حيث رفع المشاركون في المسيرة التضامنية أعلام فلسطين، ورددوا هتافات تضامنية مع القضية الفلسطينية، وعبروا عن رفضهم للاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 43,508 قتيلا على الأقل"، واشارت الوزارة في بيان، الى أنها "أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39 شهيدا نقلوا إلى المستشفيات"، لافتة الى أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102,684 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".