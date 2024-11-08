عنف أمستردام.. رئيس مكابي تل أبيب ينفي صلة الأحداث بكرة القدم

في تطور خطير، شهدت العاصمة الهولندية أمستردام أحداث عنف استهدفت مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي عقب مباراة الفريق مع أياكس أمستردام، التي أقيمت يوم الخميس.

وصرح رئيس نادي مكابي تل أبيب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، بأن تلك الأحداث "لا علاقة لها بكرة القدم".

من جهتها، أكدت وزارة المواصلات الإسرائيلية أنها أضافت ثلاث رحلات جوية إضافية إلى جدولها لإجلاء المواطنين الإسرائيليين من العاصمة الهولندية.

وتابع رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، تلك الأحداث "بفزع"، معتبرا إياها "غير مقبولة".

وأشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا له أن مرتكبي تلك الهجمات سيحاكمون.

وأكد شوف أن الوضع في أمستردام حاليًا هادئ.

ووفقًا لتقارير الصحف، تعرض مشجعو مكابي تل أبيب للضرب، والملاحقة بالسكاكين، فضلًا عن محاولات الدهس بالسيارات.

وتشير التقارير إلى أن بعض المشجعين لجأوا إلى الاحتماء في المحال التجارية والمباني القريبة، فيما حاول آخرون النجاة بالقفز في القنوات المائية لتجنب الاعتداءات، وفقا لما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية.