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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تكريم المغربيتين هند الصنعاني والسعدية بنسهيلي في مهرجان "آفاق مسرحية" بالقاهرة

تكريم الكاتبتين المغربيتين
تكريم الكاتبتين المغربيتين هند الصنعاني والسعدية بنسهيلي
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اختتمت في القاهرة، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "آفاق مسرحية"، حيث حلت المملكة المغربية ضيف شرف لهذه الدورة التي شهدت تكريم شخصيات أدبية وإعلامية بارزة من  المغرب. 

وتم تكريم الكاتبة والإعلامية المغربية هند الصنعاني والكاتبة السعدية بنسهيلي، تقديراً لدورهما في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز التواصل الثقافي بين مصر والمغرب.

كما شهدت الدورة تكريم رموز ثقافية من العالم العربي، من بينهم الكاتبة فاطمة ناعوت والفنان القدير مفيد عاشور، إضافة إلى تكريم سفارة المملكة المغربية، وأشاد المستشار الثقافي يحيى دقينة بالعلاقات الثقافية العريقة بين الشعبين المصري والمغربي، مؤكداً أن التكريم يعكس عمق التعاون الثقافي بين البلدين.

وتألقت المشاركة المغربية بحضور الكاتبة بديعة الراضي، عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي أشادت بأهمية اختيار المغرب كضيف شرف، نظراً لرصيده المسرحي الغني وتجربته الرائدة في هذا المجال.

 وشاركت فرقة "محترف الخيال المسرحي" المغربية بعرض "احتفال الجسد"، الذي تزامن عرضه مع ذكرى المسيرة الخضراء، ويجسد حباً عذرياً يمزج بين الماضي والحاضر.

ضمت هذه الدورة 19 ورشة وماستر كلاس، تناولت موضوعات متنوعة في فنون المسرح، من بينها "الكتابة المسرحية باستخدام الحواس" و"الإخراج المسرحي وتوظيف الدراما الحركية".

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الإعلامية المغربية هند الصنعاني التعاون الثقافي الشعبين المصري والمغربي المملكة المغربية الكاتبة السعدية بنسهيلي مهرجان آفاق مسرحية