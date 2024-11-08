وزيرة التنمية المحلية: نجاح المنتدى الحضري يؤكد أن مصر جزء فاعل في الحوار العالمي

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن نجاح المنتدى الحضري العالمية، يعكس التزام مصر بالتنمية المستدامة.

وأكدت «عوض»، خلال كلمتها في ختام فعاليات المنتدى في نسخته الثانية عشرة، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز» أهمية استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي على مدار الأيام الأربعة الماضية، مشددة على أن هذا الحدث يُعد تتويجًا للجهود المتواصلة، التي بُذلت في الفترة الأخيرة لتعزيز التنمية الحضرية والعمرانية.

وأوضحت، أن نجاح هذه الدورة يعكس التزام مصر بأن تكون جزءًا فاعلًا في الحوار العالمي، حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن هذا النجاح يعزز التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية، تتجسد في سياسات عملية تلبي احتياجات المجتمع، ما يدعم دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.