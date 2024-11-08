رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرياض في دوري روشن

أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مواجهة الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

تشكيلة النصر ضد الرياض

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: أندرسون تاليسكا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

يأمل النصر من خلال هذه التشكيلة في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في ترتيب الدوري ضمن منافسات هذا الموسم القوي.