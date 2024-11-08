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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رونالدو يقود هجوم النصر أمام الرياض في دوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مواجهة الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.

 تشكيلة النصر ضد الرياض 

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: أندرسون تاليسكا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

يأمل النصر من خلال هذه التشكيلة في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في ترتيب الدوري ضمن منافسات هذا الموسم القوي.

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