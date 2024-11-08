استطلاعات رأي : 59% من الإسرائيليين يعارضون إقالة جالانت

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إنه كان هناك حراك كبير في الشارع الإسرائيلي عقب إقالة يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع الإسرائيلي لكنه لا يقارن في الإقالة الأولى والتي كانت على خلفية إصلاح النظام القضائي، وهذا رد على قرارات بنيامين نتنياهو غير المسئولة التي يتم اتخاذها في أثناء الحرب.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر عكسته استطلاعات الرأي التي نشرت اليوم في صحيفة معاريف الإسرائيلية حيث عارض 59% من الإسرائيليين ممن استطلع آرائهم إقالة جالانت، وقالوا أنه بحال جرت انتخابات للكنيست فإن الأحزاب الصهيونية في المعارضة تتحصل على 61 مقعد مقابل 49 مقعد لأحزاب الائتلاف أي للحزب الذي ينتمي إليه نتنياهو.

وأوضحت أنه كان هناك قرار وموافقة بالإجماع تقريبًا من قبل أعضاء الكنيست الإسرائيليين على تعيين يسرائيل كاتس خلفًا للوزير السابق يوآف جالانت المقال من قبل نتنياهو.