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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في فعاليات اليوم الرابع بالمنتدى الحضري العالمي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا
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شارك الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، في جلسة نقاشية بعنوان “معًا أقوى: بناء مستقبل مستدام ومزدهر من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من ٤ وحتى ٨ نوفمبر الجاري.

خلال الجلسة، استعرض نائب المحافظ الجهود المشتركة التي تبذلها المحافظة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق مستقبل مستدام في عدة قطاعات تنموية، منها الزراعة، والصناعة، والصناعات التكاملية، كما تطرق إلى المشروعات المتعلقة بتطوير خدمات البنية المعلوماتية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ المنيا أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تسهيل الإجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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