شاهد.. مشروعات بحثية حول مقاومة المحاصيل الزراعية للمبيدات بزراعة المنصورة

تقدم جامعة المنصورة العديد من الأبحاث العلمية التي تخدم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وتعد كلية الزراعة من أبرز الكليات التي ساهمت في تلك الملفات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش ئائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسة العليا والبحوث الدكتور محمد شطا، عميد كلية الزارعة جامعة المنصورة، والدكتور متولي أبوسريع وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

"البوابة نيوز" التقت الدكتور محمد صبحي، رئيس قسم المبيدات، ومدير مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات، وحاورته حول بحثه عن: مقاومة الفطريات التي تصيب المحاصيل الزراعية للمبيدات المستخدمة فى المكافحة.

في البداية؛ أوضح "صبحي"، أن المبيدات تلعب دورًا هامًا فى حماية النباتات من الإصابة بالآفات المختلفة، والتى تؤدى إلى تناقص الإنتاج الزراعى، ولذلك تم استخدامها على نطاق واسع وبكميات كبيرة.

وتابع: المبيدات عانت الفترة الأخيرة من نقص الكفاءة الإبادية تجاه الآفات، وذلك لتطور سلالات مقاومة لها، موضحا أنه تم إنشاء معمل الآليات الجزيئية لمقاومة الفطريات لفعل المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة بهدف دراسة وتتبع ظهور السلالات المقاومة من الفطريات لفعل المبيدات وكمخرج للمشروع البحثى الذى حصل عليه الدكتور محمد صبحى حمادة أستاذ ورئيس قسم المبيدات بالكلية.

وقال "صبحي": أنه استكمل تعاونه مع علماء بدولة الصين والذى استمر قرابة العشر سنوات، عقب عودته إلي مصر، فى محاولة لحل بعض المشكلات الزراعية المشتركة بين مصر والصين، ومنها انتشار سلالات من الفطريات المقاومة للمبيدات والتي تؤدي إلي خسائر بالمحاصيل الزارعية من حيث الكمية والنوع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الفريقين البحثيين بكلية الزراعة جامعة المنصورة، وجامعة Huazhong Agricultural university في الصين لتقديم مشروع بحثي مشترك، ليتم تمويله بالاشتراك ما بين أكاديمية البحث العلمي بمصر والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، حيث مر هذا المشروع البحثي بعدة مراحل.

وأكد "صبحي" أن هذا البحث ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن برنامج التعاون العلمى مع جمهورية الصين الشعبية، وحصل ثلاثه من الباحثين الذين شاركوا فى فريق العمل على درجة الماجستير البحثى ضمن أبحاث ودراسات المشروع الذى أجريت أبحاثة على فطر باسم "بوترايتس سيناريا"، والذى يعد من أخطر الفطريات التى تهاجم أكثر من مائتى محصول زراعي أبرزها محصول الفراولة.

وأوضح أن المشروع انتهى إلى عدد من التوصيات تم نقلها إلى مزارعى الفراولة على مستوى الجمهورية، مما يساهم في زيادة الرقعة المنزرعة وزيادة التصدير إلى الخارج وهذا يساهم فى زياده الدخل القومى، في إطار رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وحول مركز أبحاث تلوث البيئة بالمبيدات؛ قال صبحي أنه يعد وحدة ذات طابع خاص، وتم إنشاؤه بقسم المبيدات بكلية الزراعة جامعة المنصورة بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقرار رقم 9 في شهر يناير عام1995.

وأضاف: يهدف المركز إلي التعمق في أهداف بحثية لتقصى تلوث البيئة في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بالمبيدات والكيماويات التي تستخدم في الزراعة، ومنها الأسمدة، الى جانب تقديم خدمات للجامعة والمجتمع فيما يخص تقديم الاستشارات والخدمات التي تعتمد على خبرات أعضاء هيئة التدريس بالقسم فيما يخص مكافحة الآفات بطرق آمنة صديقة للبيئة.

ولفت صبحى إلى اجراء العديد من الدراسات والمشاريع بالمركز تختص بتقصي مستويات تلوث البيئة بالكيماويات الزراعية مثل مشروع تقصى تلوث مياه النيل بالقرب من مصنع الدلتا للأسمدة بطلخا بالأسمدة والمواد الكيميائية وتتبع مستويات التلوث وصولا إلى مصب النيل في دمياط.مؤكدا أنه تم إجراء دراسات تهدف إلى تقدير متبقيات المبيدات في السلع الزراعية التي يتم إنتاجها بعد استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة الآفات بها إلى جانب إجراء أبحاث لدراسة سمية المبيدات للثدييات والكائنات غير المستهدفة ومنها النحل والأعداء الطبيعية للآفات ومنها الطفيليات والمفترسات.



يلذكر أن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كان قد أعلن سبعة مقترحات بحثية و5 مقترحات بحثية فى مجال الزراعة وعلوم الحياة ومقترحين بحثيين فى مجال علوم الأرض حصلت على أعلى النتائج.

وقام الجانبان المصرى والصينى خلال اجتماع عن بعد بمقارنة نتائج التقييم من الجانبين لاختيار المقترحات البحثية.

وتم قبول المقترح البحثي الخاص بالدكتور محمد صبحي حمادة رئيس قسم المبيدات كلية الزراعة بجامعة المنصورة بعنوان "تفسير ميكانيكيات الجزيئية لمقاومة فطر بوترايتس سيناريا للمبيدات الفطرية التي تنتمي لمجموعة Anilinopyrimidine" والذي كان ضمن عدد هائل من المقترحات البحثية والتي تم تقييمها بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية.

https://youtu.be/Mi5jRtF2-yg?si=0aGPqid8iQzNhoFV