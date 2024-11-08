الصليب الأحمر اللبناني: فرقنا موجودة في الجنوب لتقديم المساعدة للنازحين بمراكز الإيواء

قالت سالي عون المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، إن فرق "الصليب الأحمر"، متواجدة في مناطق النزاع، وخاصة في الجنوب اللبناني لتقديم المساعدة للنازحين وبمراكز الإيواء بقدر المستطاع، ولسد الاحتياجات الإنسانية للمواطنين هناك.

وأكدت عون خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الجمعة إن مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطريقة عملها معروفة على مدى السنوات الماضية، وهي التواصل والحوار الدائم مع مختلف أطراف النزاع، كما تعمل على تأمين وصول الفرق الإغاثية للمحتاجين وتقديم المساعدة والعون لهم في مناطق النزاع.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تركز خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور، أولها توفير الرعاية الصحية، حيث أطلقت لجنة الصليب الأحمر اليوم مبادرة جديدة في هذا الإطار وبالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية، بافتتاح عيادات طبية مجانية لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص في مناطق النزاع، فيما كان المحور الثاني هو تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين في مراكز الإيواء وتوفير مواد غذائية وبطاطين وسد الاحتياجات الأساسية لهم، أما المحور الثالث، فهو الاستمرار وبذل المزيد من الجهود والعمل، كوسيط مع جميع الأطراف وحثهم على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية.

وعن التحديات التي تواجه الصليب الأحمر أثناء عملها، وخاصة في جنوب لبنان، أوضحت عون أن الاحتياجات الأساسية تتزايد للنازحين وفي مراكز الإيواء، وذلك بسبب اقتراب فصل الشتاء، وهناك الحاجة لتقديم المزيد من المساعدات، وخاصة في القطاع الطبي الذي يعاني من نقص في الاحتياجات.

وشددت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة دعم القطاع الطبي والأمني في لبنان، بالإضافة إلى توفير الحماية للعاملين والأشخاص الذين يقدمون العون والمساعدة في كافة مناطق النزاع في لبنان.

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تواصل دائم مع السلطات اللبنانية ووزارة الصحة، وتقدم كافة المساعدات للمواطنين في المستشفيات، متابعة أن هناك تنسيقًا كاملًا ووجودًا دائمًا لبعثة الصليب الأحمر، في كافة المناطق والمرافق ومراكز الإيواء في لبنان والبلدات الأخرى.