ماليزيا تشدد إدانتها لتصرفات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في لبنان

أدانت ماليزيا بشدة التصرفات الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بما في ذلك هجماته الأخيرة على موكب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" مما أدى إلى إصابة أفراد قوات حفظ السلام الماليزية بجروح.

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الجمعة - إن الحكومة الماليزية تدين بشدة الهجوم المستمر الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، "وهذا أمر مرفوض وغير مقبول".

وأشار الى أن ستة أعضاء من الكتيبة الماليزية قد أصيبوا بجروح جراء الانفجار الذي وقع قريبا من ملعب صيدا في لبنان أثناء تحرك الكتيبة من بيروت إلى معسكر مراكش.

وأوضح أن وزراة الدفاع ستصدر قرارًا وتتخذ إجراءات بشأن هذه القضية.