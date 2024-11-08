حزب الله: استهداف قاعدة تدريب للواء المظلين في مستوطنة كرمئيل

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، عن استهدافه قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه دمر جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة شمال غربي كفر كلا ما أدى لمقتل وجرح طاقمها والقوة المرافقة.

كان حزب الله، قد أعلن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وأكد أنه استهدف قاعدة ستيلا ماريس البحرية الإسرائيلية شمال غرب ‏حيفا برشقة صاروخية نوعية.