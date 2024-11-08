الزمالك يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



أحرز هدف الشوط الأول اللاعب ناصر منسى، فى الدقيقة الثالثة بعد إنطلاق المباراة.

وخاض‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

‎حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.



‎خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".



‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف .