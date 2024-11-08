محافظ القاهرة: نقاشات المنتدى الحضري تشكل خريطة طريق لحياة حضارية عالمية

قال إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن اليوم هو ختام المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، ووفقًا للإحصائيات، تجمع في القاهرة أكثر من 37 ألف مشارك من 182 دولة حول العالم.

وأضاف «صابر» خلال مؤتمر ختام المنتدى الحضري العالمي الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد المشاركين من الوزراء ونوابهم بلغ 60، إلى جانب 50 محافظًا وأكثر من 60 متحدثًا ومشاركًا في الجلسات التي تناولت الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة وجرى تبادل الرؤى والأفكار والخبرات، حول التحديات الحقيقية وكيفية إيجاد حلول عملية لها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الندوات أسفرت عن العديد من النقاشات الإيجابية التي ستشكل خريطة طريق لحياة حضارية للمواطنين حول العالم.

وتابع قائلاً: «تشرفت القاهرة باستضافة هذا المنتدى الكبير، لتقديم نموذج عالمي لمدينة حضارية عريقة أُسِّست في عام 1955، حافظت على عراقتها ونجحت في مواجهة العديد من التحديات المتراكمة من خلال التطوير والتحديث في مختلف المجالات».