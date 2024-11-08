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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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هاتريك دونجا يمنح الإسماعيلي الفوز على زد بثلاثية في دوري الجمهورية

هاتريك دونجا يمنح
هاتريك دونجا يمنح إسماعيلي الفوز على زد بثلاثية في دوري الجم
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فاز فريق الإسماعيلى مواليد 2010، على  نظيره  زد،  بثلاثية دون رد،  فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري بطولة الجمهورية للناشئين.

بذلك الفوز يرفع الإسماعيلى، رصيده إلى 17 نقطة فى جدول المسابقة، ليقترب من الصدارة، وسجل ثلاثية الإسماعيلي، عمر شريف دونجا، في الدقائق 52،   58، 63 على التوالي.

خاض الفريق المباراة  بتشكيل ضم كل من، أحمد محمد، في حراسة المرمى، محمد عطا، محمد نادر  (خالد هانى)، ياسين أبوطالب  (إبراهيم محمد) ، ياسين محمد في خط الدفاع ، يوسف حسن، عبدالرحمن علاء، محمد مصطفى (مروان أحمد)، معاذ أيمن كمال فى خط الوسط،  عبدالرحمن فرحات (حسين أحمد)، عمر شريف دونجا (عمر محمد)، في الهجوم.

يضم الجهاز الفني للفريق، كابتن حمام إبراهيم، مديرا فنيا، ومودى سعدالله مدربا عاما، وإيهاب كمال مدربا للحراس، وعبدالرحمن شيتوس مخططا للأحمال، ومحمد عادل إخصائي علاج طبيعي ومحمد إبراهيم إدارى الفريق.

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