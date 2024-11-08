المملكة المتحدة تسجل إصابة شخص بالسلالة الجديدة لفيروس جدري القرود

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، عن إصابة حالة جديدة من السلالة الجديدة لمرض جدري القرود، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى أربع حالات.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن الإصابة الجديدة كانت بين أفراد الأسرة الذين كانوا على اتصال مباشر بالحالة الأولى المؤكدة في لندن بتاريخ 30 أكتوبر، وهي شخص كان قد سافر مؤخرًا إلى البلدان المتأثرة في أفريقيا، وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل ثلاث حالات محلية أخرى تم نقل العدوى إليها، بما في ذلك الحالة الأخيرة التي تم الإعلان عنها اليوم.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن المريض يخضع حاليًا للرعاية المتخصصة وأن خطر الإصابة لدى سكان المملكة المتحدة يبقى منخفضًا.

من جهتها، قالت سوزان هوبكنز، المستشارة الطبية الرئيسية في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: إن مرض جدري القرود معدٍ جدًا في الأسر التي يوجد فيها اتصال وثيق، لذا ليس من الغريب أن نرى حالات أخرى ضمن نفس الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالات قليلة فقط في أوروبا من سلالة جدري القرود Ib، وهي سلالة جديدة قاتلة من الفيروس، يمكن أن يسبب حمى شديدة، وطفحًا جلديًا مؤلمًا، وقد يؤدي إلى الوفاة، وتسببت في تفشي مميت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، في الوقت الذي أعلنت فيه كل من السويد وألمانيا عن حالات فردية.