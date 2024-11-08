صحة المنوفية تناقش مؤشرات الأداء وتفعيل المبادرات الرئاسية في الرعاية الأساسية

عقد الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعاً مع الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومنسقي المبادرات الرئاسية لمتابعة مؤشرات الأداء واستعراض خطط العمل بملفات الرعاية الأساسية.

جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بشأن توسيع خدمات المبادرات الرئاسية لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

خلال الاجتماع، تم استعراض حالة وحدات "حياة كريمة" المستلمة ومراحل تشغيلها، بالإضافة إلى متابعة تطور العمل في ٥٩ وحدة قيد التطوير، وتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" في ٤٢ وحدة و٨ مستشفيات.

كما تم مناقشة معدلات التردد على العيادات المتخصصة والعيادات المسائية، إلى جانب خطط المرور الصباحي واللجان المختصة لتحسين الأداء.

كما تضمن الاجتماع عرضاً حول نتائج زيارة هيئة الاعتماد والرقابة لوحدة كفر عشما، ومتابعة دقة التسجيل الطبي في الوحدات التي تم ميكنتها، وتفعيل نظام البصمة في وحدات الرعاية الأساسية استناداً إلى تقارير المتابعة.

وفي ختام الاجتماع، أجرى وكيل الوزارة مراجعة لخطة تحسين الأداء الربع سنوية، وأكد على أهمية المحافظة على مستوى عالٍ من الجودة لتحقيق أداء متميز.