تستغيث الحاجة زينب رزق عبد القادر البالغة من العمر 46 عاما مقيمة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور جيزة بالمسؤولين بوزارة الداخلية من أجل إثبات طفلتها وانتهاء إجراءات استخراج شهادة ميلاد لها حيث إنها تبلغ من العمر 13 عاما ولم يتم إدراجها بالسجلات .

زينب تستغيث من أجل إثبات طفلتها بالسجلات

تقول زينب فى رسالتها لباب صوت الناس انها تحتاج مساعدة من أجل انهاء تلك الاجراءات المطلوبة حيث انها تعانى من المرض وتعرضت للعديد من المشاكل التى جعلتها لم تملك القدرة على اثبات طفلتها نظرا لعدم وجود زوجها والكثير من الخلافات الأسرية التى كانت سبب اساسى فى تلك المشكلة حتى ذلك الوقت .

تضيف : عملت المستحيل وطلبت المساعدة من ناس كتير ومحدش عايز يساعدنى انقذوا مستقبل بنتى عندها 13 عام وبسبب خلافاتى مع ابوها مش عارفه اثبتها حتى ألان .

تناشد زينب المسؤولين بحث حالتها وانقاذ طفلتها قبل فوات الاوان حفاظا على مستقبلها من التشرد والضياع .

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