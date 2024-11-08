صاحب مصنع ينهم 3 أطباء بالتسبب في وفاة نجله ببولاق الدكرور

اتهم صاحب مصنع زجاج 3 أطباء بينهم طبيبة تخدير بالتسبب في وفاة نجله أثناء إجراء عملية خراج بالحاجز الأنفي داخل مستشفى خاص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى خيري تفيد باستقبال طفل جثة هامدة ومقيم بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والده صاحب مصنع زجاج، وبمناقشته أفاد بأن نجله توفي داخل مستشفى خلص أثناء إجراء عملية خراج بالحاجز الأنفي وقام بنقل طفله إلي المستشفى الخيري ولكنه كان متوفيا، واتهم 3 أطباء بينهم طبيبة تخدير بالتسبب في وفاة نجله، جري التحفظ على جثمان المتوفي داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط ال3 أطباء وبمواجهتهم أنكروا الاتهام مشيرين إلي أن والد الطفل السبب في وفاته عقب تغير وضعية نوم الطفل عقب خروجه من العمليات مما تسبب في وفاته، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.