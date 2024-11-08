"تدريبات مكثفة لأطباء وتمريض المنوفية على إنعاش القلب"

في إطار مبادرة تطوير الرعاية الأساسية، نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية اليوم تدريبات مكثفة لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية على مهارات رسم القلب والإفاقة القلبية التنفسية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن التدريبات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الحالات القلبية الحرجة، وذلك بالتنسيق بين إدارة الرعاية الأساسية وإدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة.

شملت التدريبات جميع الإدارات الصحية العشر بالمحافظة، حيث تم تدريب طبيب وممرضة من كل وحدة على مهارات رسم القلب والإفاقة القلبية التنفسية، بالتعاون مع أخصائيين من المستشفيات المركزية والعامة في تخصصات الباطنة والقلب.

يهدف التدريب إلى تحسين خدمات الرعاية الأساسية، بما في ذلك متابعة الأمراض غير السارية، والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة، والوقاية من الأمراض القلبية والحد من مضاعفاتها، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق مستوى أفضل من الرعاية الصحية للمواطنين في محافظة المنوفية.