غداً.. عرض مسرحية «شكسبير في السبتية» على مسرح نهاد صليحة

يقدم المخرج أمير اليماني العرض المسرحي " شكسبير في السبتية"، على مسرح نهاد صليحة، وذلك غداً السبت الموافق 9 نوفمبر ، في تمام الساعة السابعة مساءً.

تدور فكرة العرض المسرحي حول مؤلف يريد تغير نهايات روايات الكاتب وليم شكسبير، ليقرر تحويل النهايات الحزينة إلى نهايات سعيدة، ويبقى الجميع أحياء في الروايات دون فقد أحد.

العرض بطولة عمر السيد، مريم علاء، عبد الله شوقي ، سندس أحمد، محمد مسعود، مي أحمد، محمد مصطفى، هند محمد ، مصطفى فوزي، رحمة عمر، بسملة محمد، باسم عمرو، محمد علي، ديكور غادة شلبي، إضاءة أمير اليماني، موسيقى آدهم فيتو، ملابس عمر خالد، استعراضات أحمد مانو، مخرج منفذ محمد السيد، مساعدين أخراج أحمد شعبان، أحمد سعيد، محمد هشام.

يذكر أن العرض حصل على عدة جوائز، عرض في مسابقة الجامعات والمعاهد، ومنها مركز اول على مستوى المعاهد و الجامعات الخاصة في الجمهورية، وحصل أمير اليماني على مركز أول إخراج والإضاءة، كما حصلت غادة شلبي على أفضل ديكور مركز أول، وحصل العرض على أفضل أداء جماعي، كما حصل عمر السيد على أفضل ممثل مركز أول،وحصلت كذلك عبد الله شوقي، علي المركز الأول مكرر، ومريم علاء حصلت على أفضل ممثلة مركز أول، وهند محمد على مركز أول مقرر أما مصطفى فوزي فقد حصل على أفضل ممثل مركز ثاني.