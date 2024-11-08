استقرار سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الذهب في مصر استقراراً ملحوظاً في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، داخل محلات الصاغة، ليثبت سعر الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية، وجاء سعر الذهب اليوم على النحو التالي..

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

بلغ سعر عيار 21 نحو 3770 جنيه للبيع و3790 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 3231 جنيه للبيع و 3248 جنيه للشراء.

سجلت أوقية الذهب نحو 2740 دولار للبيع و 2741 دولار للشراء و الجنيه الذهب 30.16 ألف جنيه للبيع و 30.32 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 نحو 4308 جنيه للبيع و4331 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2520 جنيه للبيع و 2533 جنيه للشراء.