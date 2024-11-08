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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«نتنياهو» يأمر «الموساد» بإعداد خطة لتجنب وقوع أعمال عنف في الأحداث الرياضية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه أمر رئيس الموساد بإعداد خطة لتجنب وقوع أي أعمال عنف أو اشتباكات في الأحداث الرياضية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «نتنياهو»: "تحدثت مع رئيس الوزراء الهولندي صباح اليوم، وأخبرني بأن ما حدث هو أمر خطير، ومستعدون لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى للفرق الإسرائيلية في أوروبا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يعمل على إتاحة المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل بعد أحداث أمس.

وكانت الشرطة الهولندية، ذكرت أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، أمس الخميس، وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام وماكابي تل أبيب.

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