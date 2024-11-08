رفع 230 حالة إشغال طريق وتحرير 117 مخالفة في الإسماعيلية

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 230 حالة إشغال طريق، وتحرير 117 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام، بناءً على توجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية ، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، برفع إشغالات الطريق من عدة مناطق منها "شارع العشريني، شارع طنطا، شارع السكة الحديد، منطقة حي السلام، منطقة عرايشيه مصر" حيث تم رفع ٧٠ إشغال طريق عبارة عن تند وفروشات، كراسي، ترابيزات، أكشاك حديد، استاند عرض، وتم تحرير ٧٠ مخالفة إشغال طريق.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع ٤٠ حالة إشغال طريق عبارة عن ثلاجات عرض، موازين، استاند عرض تاندة مخالفة، عربات بيع يدوية وتحرير 40 مخالفة، بالإضافة إلى إيقاف تحويل 3 شقق سكنية إلى تجارية، وإزالة شادر بيع مخالف.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع 30 حالة إشغال طريق من نطاق شارع المعاهدة، شارع التحرير، مدخل سوق الخضار.

أما في مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع ١٠ حالات إشغال طريق من نطاق شارع المعاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة القصاصين، حيث تم رفع ٤٣ حالة إشغال طريق من عموم المركز والمدينة.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من ٣٣ حالة إشغال طريق، وتحرير ٣٣ محضر بنطاق الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد، عبارة عن كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة لتحرير ٤ مخالفات لسيارة؛ لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.