الخارجية الأمريكية: سنواصل سعينا نحو تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الجمعة، إن واشنطن "ستواصل سعيها نحو تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان حتى نهاية الفترة الرئاسية للرئيس جو بايدن".

وأضاف ميلر، في تصريح نقله موقع الخارجية الأمريكية، "سنواصل سعينا نحو إنهاء الحرب في غزة ولبنان وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فهذا ما يقتضي علينا فعله أن نتابع هذه السياسات حتى منتصف يوم 20 يناير عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول كلمة له بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن انتقال السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل سيكون سلميًا.