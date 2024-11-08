تشكيل الأهلي السعودي في مواجهة الرائد بدوري روشن

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الرائد في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025.
وستقام المباراة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية".
تشكيل الأهلي لمواجهة الرائد
حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.
خط الدفاع: سعد بالعبيد، علي مجرشي، روجير إيبانيز، ريان حامد.
خط الوسط الدفاعي: علي الأسمري، فرانك كيسي.
خط الوسط الهجومي: رياض محرز، جابري فيجا، فراس البريكان.
خط الهجوم: إيفان توني.
يتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري.