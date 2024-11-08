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الجمعة 08 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الأهلي السعودي في مواجهة الرائد بدوري روشن

تسخين فريق الاهلي
تسخين فريق الاهلي السعودي
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أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الرائد في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025.

 وستقام المباراة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية".

تشكيل الأهلي لمواجهة الرائد

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، علي مجرشي، روجير إيبانيز، ريان حامد.

خط الوسط الدفاعي: علي الأسمري، فرانك كيسي.

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، جابري فيجا، فراس البريكان.

خط الهجوم: إيفان توني.

يتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعزيز مركزه في جدول ترتيب الدوري.

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