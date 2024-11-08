مجلس الأمن القومي يدعو الإسرائيليين لعدم حضور مباريات مكابي تل أبيب في إيطاليا

أفاد إعلام عبري، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن القومي، يدعو الإسرائيليين إلى عدم حضور مباريات مكابي تل أبيب في إيطاليا، ، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

في السياق ذاته قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه أمر رئيس الموساد بإعداد خطة لتجنب وقوع أي أعمال عنف أو اشتباكات في الأحداث الرياضية.

وتابع «نتنياهو»:" تحدثت مع رئيس الوزراء الهولندي صباح اليوم، وأخبرني بأن ما حدث هو أمر خطير، ومستعدون لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى للفرق الإسرائيلية في أوروبا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يعمل على إتاحة المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل بعد أحداث أمس.

وكانت الشرطة الهولندية، ذكرت أن 5 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى، أمس الخميس، وتم احتجاز 62 آخرين بعد أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة قدم إسرائيليين بعد مباراة بين فريقي أياكس أمستردام و ماكابي تل أبيب.