نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد اشتباكات أمستردام.. و7 مفقودين إسرائيليين

أعلنت شرطة أمستردام نقل 5 مصابين إلى المستشفى بعد أعمال شغب عقب مباراة فريقي أياكس ومكابي تل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات بين الإسرائيليين في حادثة أمستردام إلى 20 والمفقودين إلى 7.

في سياق متصل، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شخوف، صباح اليوم الجمعة، وأخبره أن ما حدث عقب مباراة أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي أمر خطير.

وأضاف نتنياهو، أنه يعمل على إتاحة المجال لمن يريد العودة من أمستردام إلى إسرائيل بعد أحداث أمس، مؤكدًا أنهم مستعدون لأي احتمالات في ظل وجود مباريات أخرى للفرق الإسرائيلية في أوروبا.