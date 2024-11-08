حاتم فودة رئيسًا لاتحاد ألعاب القوى

حاز العميد حاتم فودة على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى، بعدما فاز باكتساح، في الانتخابات التي أجريت ظهر اليوم بمقر الأكاديمية الدولية للقادة الرياضيين باستاد القاهرة الدولي.

فاز حاتم فودة، بمقعد رئيس الاتحاد بعدما نال 55 صوتا من الأندية الأعضاء في الاتحاد المصري لألعاب القوى ، مقابل 10 أصوات لمنافسه وليد عطا و 4 أصوات لـ خالد عبد السلام.



واكتملت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى بحضور 69 هيئة ، للمشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد الميزانية وانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، وسط حضور كامل الهيئات الرياضية التي يحق لها التصويت.

وتنافس الرباعي“حاتم فودة، خالد محمد عبد السلام، وماجد محمد السيد، ووليد عطا“ على مقعد رئاسة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

بينما تنافس 20 شخصا على منصب عضوية الاتحاد المصري لألعاب القوى وهم: “أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد“.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، و الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بجانب الدكتور محمد سالم و أستاذ أحمد عبد العليم، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.