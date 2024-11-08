ماليزيا تدعو القادة الصينيين لحضور قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي العام المقبل

دعت ماليزيا بوصفها رئيس رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لعام 2025، القادة الصينيين لحضور قمة رابطة " آسيان - مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (GCC) في العام المقبل.

وقال وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية - "إن الدعوة وجهها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال الزيارة الرسمية للصين التي اختتمت أمس الخميس".

وأوضح فاضل أن هذا يظهر أن ماليزيا باعتبارها دولة ذات سيادة تبني علاقات صداقة مع أية دولة تهتم بذلك.. مشيرا إلى أن العلاقات الجيدة بين الدولتين ستنعكس بشكل إيجابي على الدول الأعضاء في رابطة آسيان أيضًا".