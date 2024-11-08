تعرف على نتائج مباريات اليوم من الجولة السادسة لدوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية ، حيث شملت الجولة اليوم 4 مباريات على أن يتم استكمل المباريات خلال الأيام المقبلة .

وجاءت نتائج المباريات اليوم كالتالي :

انسحاب الاتحاد السكندري وفوز الاهلي 8- 0

فوز مودرن سبورت على المقاولون العرب 4-0

فوز وادي دجلة على المصري 4-0

فوز زد على اتحاد بسيون 8-0

وكانت قد بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري.

الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

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