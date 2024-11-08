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الجمعة 08 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على نتائج مباريات اليوم من الجولة السادسة لدوري الكرة النسائية

مباريات دوري الكرة
مباريات دوري الكرة النسائية
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انتهت منذ قليل مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية ، حيث شملت الجولة اليوم 4 مباريات  على أن يتم استكمل المباريات خلال الأيام المقبلة .

وجاءت نتائج المباريات اليوم كالتالي :

انسحاب الاتحاد السكندري وفوز الاهلي 8- 0

فوز مودرن سبورت على المقاولون العرب 4-0

فوز وادي دجلة على المصري 4-0

 فوز زد على اتحاد بسيون 8-0

وكانت قد بدات مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر. 

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. 

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري.

الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

 الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

 الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

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نتائج المباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية الأهلى